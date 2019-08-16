ABD'den Genelkurmay Başkanlığına ziyaret!
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.16 Ağustos 2019 Cuma 12:09
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığına ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile koordineli şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.
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