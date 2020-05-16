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Korona Virüs

ABD’den gelen yüzlerce Türk vatandaşı karantinaya alındı

Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Son olarak 354 Türk vatandaşı ABD’den Türkiye’ye getirildi. THY’ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na inen vatandaşlar iki kentte 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:27:00 -
ABD’den gelen yüzlerce Türk vatandaşı karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinden 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan yolcular, sağlık kontrollerinin ardından kendileri için hazırlanan yurtlara gönderildi.

Yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi tüm hızıyla sürüyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Amerika’nın New York şehrinde bulunan 354 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Kendileri için hazırlanan yurtlara yerleştirilecekler

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu ve Giresun’da kendileri için hazırlanan karantina yurtlarına yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

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