ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması ABD yönetimi, sınır dışı ettiği Ganalıları kabul etmediği gerekçesiyle Gana'ya vize kısıtlaması getirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD tarafından sınır dışı edilen Gana vatandaşlarını kabul etmediği gerekçesiyle bu ülkeye vize kısıtlaması getirdiği bildirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, vize kısıtlaması kararının Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının tespitleri sonucunda sınır dışı edilmesine karar verilen bazı Gana vatandaşlarının bu ülke tarafından kabul edilmediği bildirildi. Bu durumun ilgili uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalara aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum üzerine Gana'dan ABD'ye yapılacak vize başvurularına belirli kısıtlamalar getirilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada vize kısıtlamasının kapsamına ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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