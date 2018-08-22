0553 313 94 23

İncirlik resti ABD'yi korkuttu! Burnumuzun dibinde arıyorlar

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Rum yönetimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Milley, Rum yönetiminden deniz ve hava üsleri konusunda "kolaylık" talebinde bulundu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:08
İncirlik resti ABD'yi korkuttu! Burnumuzun dibinde arıyorlar

Türk ordusunun Kıbrıs’tan çekilerek Ankara’nın garantörlüğünün kaldırılmasını ısrarla talep eden Rum yönetimi, adadaki iki İngiliz üssünün yanına son iki ayda Fransa ve İsrail’le peş peşe üs anlaşmaları yaptı. Son talep ABD’den geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Rum yönetimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Rumlardan deniz ve hava üsleri konusunda “kolaylık” talebinde bulundu.

HAK TALEP ETTİ

Amerikalı generalin, Rum ordusu komutanı Korgeneral İlias Leondaris’la görüşmesi İngiliz üslerinin bulunduğu Larnaka Havalimanı’nda gerçekleşti. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre; görüşmeye ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri (Büyükelçi) Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve Rum ordusu subayları katıldı. General Mark Milley, Rumlardan askeri üsler konusunda “diğer ülkelere tanınan hakları” talep etti.

İKMAL MERKEZİ

Normal şartlarda Amerikan deniz ve hava kuvvetleri, Kıbrıs Rum yönetimindeki askeri üsleri kullanmada zorluk yaşamıyor. ABD, Kıbrıs’taki garantör ülkelerden İngiltere’nin Limasol kenti yakınlarında Ağratur hava üssü ile Larnaka yakınında Dikelya deniz üssünü ortak operasyonlarda kullanıyor. 

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:08
  1. Ankara
  2. abd
  3. Kıbrıs
  4. üs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de öldürülen teröristin kimliği belli oldu
    1. Gümüşhane'de öldürülen teröristin..
    2. ‘Yazılımların millileştirilmesi için..
    3. Küstah sözler! ABD'den Türkiye ve..
    4. Devletten istihdam atağı
    5. Yerliler etkin tanıtımla satışları..
    6. Dövizde dalga boyu arttı ürünlerde..
    7. ABD'ye karşı hamle! Almanya'dan kritik..
    8. Alkollü sürücü TEM'i kilitledi: 9 araç..
    9. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e yağış..
    10. Amerika’dan yeni Türkiye açıklaması:..
    11. Adana'da bagajda taşıdığı koyunun..
    12. Adana’da alışveriş yapmadı diye..
    13. Düzce'de polis standart dışı araçlara..
    14. Türkiye'de onun gibisi yok! 2060'a..
    15. Meteoroloji'den kuvvetli sağanak..
    16. İngiltere Avrupa Birliği..
    17. ABD’den G. Kıbrıs'a sürpriz ziyaret!
    18. Mısır'da 621 parça antik para ele..
    19. Fenerbahçe borsada tepe taklak oldu
    20. Samsun'da 3.1 büyüklüğünde deprem
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!