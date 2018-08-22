İncirlik resti ABD'yi korkuttu! Burnumuzun dibinde arıyorlar

Türk ordusunun Kıbrıs’tan çekilerek Ankara’nın garantörlüğünün kaldırılmasını ısrarla talep eden Rum yönetimi, adadaki iki İngiliz üssünün yanına son iki ayda Fransa ve İsrail’le peş peşe üs anlaşmaları yaptı. Son talep ABD’den geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Rum yönetimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Rumlardan deniz ve hava üsleri konusunda “kolaylık” talebinde bulundu.

HAK TALEP ETTİ



Amerikalı generalin, Rum ordusu komutanı Korgeneral İlias Leondaris’la görüşmesi İngiliz üslerinin bulunduğu Larnaka Havalimanı’nda gerçekleşti. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre; görüşmeye ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri (Büyükelçi) Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve Rum ordusu subayları katıldı. General Mark Milley, Rumlardan askeri üsler konusunda “diğer ülkelere tanınan hakları” talep etti.

İKMAL MERKEZİ



Normal şartlarda Amerikan deniz ve hava kuvvetleri, Kıbrıs Rum yönetimindeki askeri üsleri kullanmada zorluk yaşamıyor. ABD, Kıbrıs’taki garantör ülkelerden İngiltere’nin Limasol kenti yakınlarında Ağratur hava üssü ile Larnaka yakınında Dikelya deniz üssünü ortak operasyonlarda kullanıyor.

(Hürriyet)