0553 313 94 23

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:31
ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Brunson'un eve dönüşü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Türkiye ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konuları her görüşmemizde konuşuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı. Açık bir şekilde Rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi gerektiğini söyledik." dedi.

"Bu (görüşmelerin) bir kısmını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmayacağız." diyen Nauert, "İlerleme olarak Brunson'ın eve dönmesini görüyoruz. Görüşmelerin içeriği hakkında tanımlamalar yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti Washington'a gelerek, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nda görüşmeler yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3'er temsilcinin bulunduğu Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:31
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. brunson

YORUM YAZ

  • Flash GordonFlash Gordon2 sa önce
    Baya flas olmus. Aciklama cok derin ve icli. Hisli.
  • rewacurewacu1 sa önce
    sen türkiyeye feto papazini evine göndermezsen amerikanin ajan papazini cook beklersin madam:
  • talhatalha2 sa önce
    açıklama iyimiş yaani
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şenol Güneş'ten transfer yorumu! 'Transferler benim işim...'
  1. Şenol Güneş'ten transfer yorumu!..
  2. Serdar Gürler, 'haçlı forma'..
  3. Rizespor'da Uros Djurdjevic sesleri!
  4. Erdoğan'dan flaş açıklama: Onların..
  5. Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den..
  6. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret
  7. Hamas ile İsrail arasında ateşkes..
  8. Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı!
  9. Astımı tetikleyen faktörler nelerdir?
  10. Şifa deposu : Zencefil
  11. Siğil tedavisi nasıl olur?
  12. Safra kesesi taşı bu belirtiler ile..
  13. Bademcik şişmesine bunlar iyi geliyor
  14. Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin..
  15. Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya..
  16. Beşiktaş evinde avantajı kaptı!
  17. Başakşehir için tur İngiltere'ye kaldı!
  18. Beşiktaş, tur avantajını kaptı: 1-0
  19. Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik
  20. Başakşehir, Burnley ile berabere kaldı
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!