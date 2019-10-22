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Mark Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik" dedi.

22 Ekim 2019 Salı 22:45

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik" dedi.

Amerikan CNN kanalından Christiane Amanpour'a Suudi Arabistan'da özel bir mülakat veren Esper, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'de YPG/PKK ile iş birliği yapmasının temel nedeninin DEAŞ'la mücadele olduğunu söyleyen Esper, söz konusu ilişkinin önceki Başkan Barack Obama döneminde kurulduğunu kaydetti.

Esper, "Uzun süredir NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı Kürtleri (YPG/PKK) savunmak ya da otonom bir Kürt devlet kurabilsinler diye onlara yardım etmek üzere görevlendirilmedik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin YPG'ye karşı olduğunu ve Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla mevcut durumun ortaya çıktığını, Rusya ile Esed rejiminin de buna dahil olduğunu belirten Esper, "Amerikan askerlerinin içinde olmasını istediğimiz durum bu değil" dedi.

"Operasyondan haberdardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 6 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde kendisinin de hazır olduğunu dile getiren Esper, "O görüşmeden birkaç gün önce Türk muhatabım bana operasyona başlayacaklarını ifade etmişti. O görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece başlayacakları konusunda bize uyarıda bulundu. Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz" değerlendirmesini yaptı.

"Toplu firar durumuyla karşı karşıya değiliz"

Esper ayrıca, Türkiye'nin operasyonu dolayısıyla "binlerce" DEAŞ tutuklusunun kaçtığı yönündeki haber ve iddiaları reddederek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan 11 bin civarındaki DEAŞ'lıdan sadece 100'den biraz fazlasının kaçtığı bilgisine sahibiz. Dolayısıyla şu anda herkesin beklediği gibi bir toplu firar durumuyla karşı karşıya değiliz" şeklinde konuştu.

Esper bu açıklamasıyla özellikle Batı medyasında yer alan "Türkiye'nin operasyonu dolayısıyla binlerce DEAŞ tutuklusu kaçtı" şeklindeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını da teyit etmiş oldu.

Irak'a nakledilen askerler daha sonra ABD'ye dönecek

ABD Savunma Bakanı ayrıca, Suriye'nin kuzeyinden Irak'a nakledilecek bin civarındaki Amerikan askerinin burada bir süre kaldıktan sonra ABD'ye döneceğini de açıkladı.

Henüz bu planın detaylarını dile getirmeyeceğini belirten Esper, "Bu aşamalı bir plan, her aşamada gereken adımları atıyoruz. Şimdilik geçici olarak Irak'a gönderilecekler, sonra da ABD'ye dönecekler" yorumunu yaptı.

Esper ayrıca, petrol bölgelerinin korunması ve DEAŞ'la mücadele amacıyla Suriye'nin doğusundaki belli bir bölgede sınırlı sayıda ABD askerinin kalacağı şeklindeki sözlerini tekrarladı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:45
  1. Ankara
  2. Mark Esper
  3. NATO
  4. Türkiye
  5. ABD

YORUM YAZ

  • barışbarış15 sa önce
    ne olur savaşalım köpekler
  • MTurk MTurk 1 gün önce
    Yalancı it oğlu it.
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 1 gün önce
    Söyledikleri ya doğru ise... tam da teröristlere söylediği sebepler ile yardım yapıyorlar ise... gerçi biz hepimiz biliyoruz. Ancak bilipte görmeyenlere sözümüz. Bakın ve siz de müttefik sandıklarımızın bizlerin nasıl düşmanı olduğunu görün.
  • EnderEnder1 gün önce
    Amerika ve Avrupa nükleer gücü olmayan ülkelere kabadayılık yaparlar. Nükleer güç Rusya işin içine girince kaçarlar.
  • Baris BeydoganBaris Beydogan1 gün önce
    .... DAMADIN SIHALARBU SEFER SULEYMANIYEDE 2 UST DUZEY PKK LIYI VURMUS, DIPLOMATIMIZIN KANI YERDE KALMADI...
  • iskender1a*iskender1a*1 gün önce
    Biz işin asıl sebebini güneş gibi görüyoruz LANETLİ İSRAİL in büyüme pilânı dünyayı yutmak. 
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 gün önce
    ABD AŞAĞILIK bir devlet olduğunu bir kez daha belli etti... TERÖRİST ilan ettikleriyle kol kola... BU kadar düştü.. Para için... Yok olmaya mahkum..
  • hercaihercai1 gün önce
    Oyle ise nicin 30 bin TIR silah verdiniz PKK ya? Yalancilar
  • AkilAkil1 gün önce
    Yeter ulan Amerikan p...yalan lar

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