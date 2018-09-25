ABD'den flaş karar! Trump BM Genel Kurulu'nda açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına geç kaldı. Trump'ın konuşma sırasını kaçırması büyük tepkiye sebep oldu.

Salondakiler Trump'ı alkışlamayarak 'sessizce' protesto etti. Trump konuşmasında, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı.

GENEL KURUL'A TRUMP DAMGA VURDU

Dünyanın gözü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda. Adeta bir basın ordusunun takip ettiği zirveye ABD Başkanı damgasını vurdu. Trumpi ikinci sırada olan konuşmasına yetişemediği için 3. sırada konuşması gereken Ekvador lideri Trump'ın yerine konuşmasına başladı. ABD'li yetkililer Trump'ın trafiğe yakalandığını belirtirken, ABD Başkanı şu sıralar genel kurul salonunda konuşmasına başladı. Trump konuşmasında, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı.

İşte Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 13 trilyonluk ticaret açığına maruz kaldık. Artık mağdur durumuna düşmeye izin vermeyeceğiz. Artık zenginliğimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. ABD, Çin ürünlerine 200 milyar dolar kadar ek vergi yüklemiştir. Kıymetli meslektaşım Başkan Şi'ye saygım çok büyük fakat ticaret başkadır. İdarem altında ABD her zaman kendi çıkarlarını öne koyacak. Geçtiğimiz yıl bu kürsüde konuşmamda, BM İnsan Hakları dairesinin bu kurumu utandırdığını söylemiştim. BM temsilcimiz Nikki Haley'nin çok kapsamlı bir reform uyarısı vardı. Bu bağlamda hiçbir adım atılmadı. ABD bu nedenle insan hakları konseyinden çekiliyor. ABD, Uluslarararsı Ceza Mahkemesi'ne desteğini çekmektedir. ARtık, UCM'nin meşruyiteti kaybolmuştur. ABD, Amerikalılar tarafından yönetilir. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır.

TRUMP'A BÜYÜK TEPKİ

Trump konuşmak için kürsüye geldiğinde ilk şoku yaşadı. Salondaki 140 lider ve temsilciden bir kaçı hariç kimse Trump'ı alkışlamadı. Trump konuşmasında "ABD, tarihindeki en büyük gelişimi kaydetti" dediğinde ise ikinci şoku yaşadı. Bu sırada Genel Kurul sıralarındaki liderlerden tepki sesleri ve kahkahalar yükselince Trump gülerek "Bu tepkinizi beklemiyordum" dedi.