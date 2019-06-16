0553 313 94 23

ABD'den flaş iddia! "İHA'larımıza füzeyle saldırdılar"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yarbay Earl Brown, insansız hava araçlarından birinin, 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a insansız hava aracına ise, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nden atış yapıldığını iddia etti.

16 Haziran 2019 Pazar 19:32
ABD'den flaş iddia! "İHA'larımıza füzeyle saldırdılar"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA) 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husiler tarafından düşürüldüğünü, diğer bir MQ-9'a ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde atış yapıldığını açıkladı.

CENTCOM sözcüsü Yarbay Earl Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir ABD MQ-9'u, 6 Haziran'da Yemen üzerinde Husilere ait olduğu değerlendirilen bir SA-6 tipi karadan havaya füzeyle düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Saldırının İran destekli olduğunu belirten Brown, "Angajmanın irtifası Husilerin kabiliyetlerini geliştirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci saldırı İran'dan

Yarbay Brown, bir ABD MQ-9 İHA'sına ise 13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki tanker gemilerine düzenlenen mayın saldırısı sonrasında ateş açıldığını belirtti.

Brown, "Değerlendirmelerimize göre İran Devrim Muhafızları'nın Kokuka Courageous tankerine düzenlediği saldırıya yönelik gözetleme faaliyetlerini engellemek üzere modifiye bir İran SA-7 karadan havaya füzesi, Umman Körfezi üzerindeki bir ABD MQ-9'unu düşürmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

ABD İHA'sının tankerleri gözetlediği sırada fırlatılan füzenin İHA'ya ulaşamadığını kaydeden Brown, füzenin İHA'ya ancak 1 kilometre yaklaştığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:32
  1. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
  2. MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları
  3. ABD
  4. İnsansız Hava Aracı
  5. İHA
  6. Füze saldırısı
  7. İran
  8. Yemen
  9. Husiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer El Beşir hakkında flaş gelişme
    1. Ömer El Beşir hakkında flaş gelişme
    2. ABD'den flaş iddia! "İHA'lara füzeyle..
    3. Süper Lig ekibinde 3 futbolcuyla..
    4. Bodrum-Milas Havalimanı'nda özel uçak..
    5. CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu ile..
    6. Diyarbakır'da PKK operasyonu! 4 yıl..
    7. Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz..
    8. Suudi Arabistan ve ABD'den İran'a..
    9. Sel baskınında hayatını kaybeden..
    10. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    11. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    12. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    13. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    14. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    15. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    16. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    17. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    18. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    19. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    20. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    21. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    22. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    23. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    24. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    25. Minik gurmelerin iştahlarını..
    26. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
    27. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    28. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
    29. Sivasspor’da 3 ayrılık
    30. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı