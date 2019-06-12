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ABD'den flaş Hong Kong açıklaması! "Endişe duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Hong Kong'daki kaçak zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeden derin endişe duyduklarını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:10
ABD'den flaş Hong Kong açıklaması! "Endişe duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki iade kanunlarında değişiklik teklifine ilişkin tartışmalara değindi.

Bu düzenlemenin, Washington'un Hong Kong için tanıdığı özel statüyü tehlikeye atacağını vurgulayan Ortagus, 1992'de imzalanan ve ABD'nin Hong Kong'a Çin’den ayrı bir muamele uygulamasını sağlayan Çin-ABD Ortak Bildirisi'nin önemine dikkati çekti.

Öte yandan, yüz binlerce insanın pazar günü Hong Kong'da sokağa çıkarak karara tepki göstermesine de dikkati çeken Ortagus, "ABD olarak, Hong Kong hükümetinin kaçak zanlıların (Çin'e) iadesi kararından dolayı derin endişe duyuyoruz." dedi.

"Bir Ülke, İki Sistem" ilkesinin zarar görmesi durumunda, Hong Kong’un uluslararası ilişkiler açısından köklü özel statüsünün de zarar göreceğini vurgulayan Ortagus, "ABD, Hong Kong’da bulunan birçok insan gibi, söz konusu yasal düzenlemedeki dava usulünü koruma eksikliğinin, Hong Kong’un özerkliğini baltalayacağı, uzun süredir korunan insan hakları, temel özgürlükler ve demokratik değerleri olumsuz yönde etkileyeceği endişesini paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Tartışmalı düzenleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde meclise 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor. ?

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ederken, düzenlemeye karşı başlayan gösteriler halen sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:10
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus
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