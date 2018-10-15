ABD'den flaş F-35 kararı! Tamamen kaldırıldı
ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada uçuşlarını durdurduğu F-35 savaş uçakları yasağını tamamen kaldırdı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:05
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
Pentagon'dan bugün yapılan açıklamaya göre, F-35'lerin yüzde 80'inde gerekli kontrollerin yapıldığı, tüm dünya genelinde F-35 savaş uçaklarının tekrar havalanabileceği ve operasyonlarına devam edebileceği konusunda onay verdiklerini duyurdu.
F-35B savaş uçağı düşmüştü
ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül'de Güney Karolayna'daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu.
Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu.
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