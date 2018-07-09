ABD'den flaş Çin açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşmadan vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık" diyen Trump, Çin’in ise süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Bunun temel sebebinin Çin ile ABD arasındaki vergi krizi olduğunu vurgulayan Trump, “Çin, Kuzey Kore’ye anlaşmadan vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor olabilir” ifadelerini kullandı.