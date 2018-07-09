0553 313 94 23

ABD'den flaş Çin açıklaması

Donald Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye, ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden nükleer silahlardan arınma müzakerelerinden vazgeçmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:01
ABD'den flaş Çin açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşmadan vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık" diyen Trump, Çin’in ise süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Bunun temel sebebinin Çin ile ABD arasındaki vergi krizi olduğunu vurgulayan Trump, “Çin, Kuzey Kore’ye anlaşmadan vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 20:01
  1. Kuzey Kore
  2. Donald Trump
  3. Çin
  4. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
    1. AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
    2. Zonguldak'ta kan donduran olay!
    3. ABD'den flaş Çin açıklaması
    4. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden..
    5. Törene katılanlara anlamlı hediye
    6. İsrail'den skandal karar: Kapıları..
    7. İstanbul'da korkutan anlar! Yolcu..
    8. Erdoğan açıkladı: Kutlamalar iptal!
    9. Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa..
    10. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'yi..
    11. Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı
    12. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale..
    13. TSK'dan hava harekatı: 6 terörist..
    14. İstanbul lise taban puanları 2018..
    15. Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni..
    16. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    17. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan güllerle..
    19. Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    20. Yemin törenine katılanlara dikkat..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!