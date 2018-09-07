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ABD'den flaş açıklama: Türkler çıkış yolu arıyor, henüz son bölüm yazılmadı

ABD'nin Suriye danışmanı Jim Jeffrey, Suriye ordusunun kuzeybatıdaki İdlib vilayetine karşı kimyasal silah kullanma hazırlığı yaptığını gösteren "pek çok kanıt" bulunduğunu söyledi ve ülkedeki isyancıların en yoğun bulunduğu bu bölgeye yapılacak bir saldırının risklerine dikkat çekti. Jeffrey "İdlib'in öyküsündeki son bölüm henüz yazılmadı. Türkler bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor; bir saldırıya çok güçlü olarak karşı çıkıyorlar." ifadesinde bulundu.

07 Eylül 2018 Cuma 19:06
ABD'den flaş açıklama: Türkler çıkış yolu arıyor, henüz son bölüm yazılmadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 17 Ağustos'ta Suriye özel temsilcisi olarak atadığı Jeffrey, "Bu uyarıları yapmakta çok, çok haklı olduğumuzu gösteren çok, çok sağlam nedenlerimiz var" dedi.

Göreve gelişinden bu yana ilk kez dün gazetecilerle konuşan Jeffrey, "Her türlü saldırı bizim gözümüzde (savaşın) pervasızca tırmandırılması olacaktır" dedi.

"Kimyasal silahların hazırlandığını gösteren pek çok kanıt mevcut" diyen Jeffrey, ABD ve müttefiklerinin beklenen saldırıda kimyasal silah kullanılması halinde "derhal ve güçlü biçimde" karşılık vereceklerini söyledi.

Jeffrey, Rus ve Suriye güçlerinin yapacağı bir saldırının Türkiye'ye ya da Türkiye'nin askeri denetiminde olan Suriye topraklarına doğru büyük bir göçmen akımı başlatacağını belirtti.

Jeffrey, "Rusya'nın Türkler ile bir uzlaşmaya gidip gitmeyeceklerini bir derecede yarın (Cuma) öğreneceğiz" dedi.

İdlib içinde ve çevresinde yerleşik isyancı güçlerin kaderi, bugün Tahran'da Rusya, İran ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirve toplantısında belirlenecek. Rusya ve İran Esad'ın en büyük destekçileri.

İdlib'deki durumu "çok tehlikeli" olarak niteleyen Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'den gelecek topyekun bir saldırıyı önlemeye çalıştığını belirtti.

"İdlib'in öyküsündeki son bölüm henüz yazılmadı. Türkler bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor; bir saldırıya çok güçlü olarak karşı çıkıyorlar."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:06
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YORUM YAZ

  • hayrihayri41 dk önce
    karsi cikacaklar.... insallah o köpekleri idlibe sokmayacagiz!
  • Ömer GüneşÖmer Güneş53 dk önce
    Rusya bombaları yüklüyor ucaklara. Hedefİdlip havalanın diyor. Havalanan ucaklar Sivilterörisrt demedenvuruyor. ErdogandaRus lider putine sotramıyor Tahranda.
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