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ABD'den flaş açıklama: Türkiye bunu geçen hafta öğrendi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi

11 Eylül 2018 Salı 19:51
ABD'den flaş açıklama: Türkiye bunu geçen hafta öğrendi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Haley, "Rusya, İran ve Esed rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Tahran zirvesinin sonuçları hakkında konseyi bilgilendirdi.

Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve DEAŞ üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.

Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kısa sürede kurulması için istişareler yürüttüklerini de belirtti.

Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda ''siyasi şantaj yaptığını'' ifade etti.

Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşünün de ele alınan konular arasında yer aldığına dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiği gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Türkiye ve İran ile uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışıyoruz.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantısının Rusya'da olacağını sözlerine ekledi.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 19:51
  1. Suriye
  2. İdlib
  3. Nikki Haley
  4. Rusya
  5. ABD
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  7. Esed rejimi

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