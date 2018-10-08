ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın füzeleri yok edilmeli

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison'ın, Rusya'nın füze sistemleri ile ilgili yaptığı tehditvari açıklamalar Moskova'yı kızdırdı.

Hutchison'ın Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın geliştirmekte olduğu orta mesafeli füzelerin 1987 yılında imzalanan Orta-mesafeli Nükleer Güçler (INF) Antlaşması'na aykırı olduğunu belirtmesi Moskova'nın tepkisini çekti.

"Rusya'nın füzeleri vurularak yok edilmeli"

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Hutchison, "Rusya'ya antlaşmayı deldiklerine dair elimizdeki kanıtları gösterdik. Atılması gereken karşı adım INF'yi hiçe sayan bu füzelerin vurularak imha edilmesidir ancak elbette bizim ilk tercihimiz Rusya'nın bu projeyi kendisinin geri çekmesi" diyerek Rusya'nın füzeleri tam kapasiteye ulaştırana kadar çalışmalarına devam etmesi halinde ne yapılabileceğinin görüşülmeye devam edildiğini aktardı.

Bahsi geçen füze sistemleri tam kapasiteye ulaştığında Avrupa, Amerika ve Alaska'daki herhangi bir noktanın kolayca vurulabileceğini belirten Hutchison, meselenin son derece kritik olduğunu ifade etmişti.

"Agresif ve sorumsuz bir retorik"

INF'nin delindiği iddialarını yalanlayan Rus yetkililer, Hutchison'ın ifadelerinin tehlikeli ve sorumsuz olduğunu belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Bu gibi açıklamaları yapan kişiler sorumluluklarının derecesini ve bu tip agresif retoriklerin tehlikesini tam kavrayamıyor" ifadelerini kullanarak, "Bu hanımefendi böyle bir açıklama yapma yetkisini kimden almıştır? Amerikan halkından mı?" sorusunu sözlerine ekledi.

Temsilciden geri adım: Onu demek istemedim

Diplomatik gerilimin artmasıyla Daimi Temsilci Hutchison sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Rusya'ya önleyici füze saldırısı ile vurmayı kast etmedim. Rusya INF'ye uymazsa biz de ABD ve NATO'nun çıkarlarını korumak adına benzer kapasiteye sahip olmak durumunda kalırız" dedi ve Rusya'daki durumun savunulacak bir tarafının olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de basın toplantısında gazetecilere, Hutchison'ın savunma ve caydırıcılık konusundaki kapasitenin artırılmasını kast ettiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: ABD, INF kurallarına uyma ve verilen sözleri tutma konusunda kararlıdır. Rusya'dan da aynı duyarlılığı beklemektedir.

INF nedir?

1970'lerde ABD ile stratejik bir denklik yakalayan Sovyetler Birliği Batı Avrupa, Ortadoğu, Asya, Güneydoğu Asya ve Alaska'yı vurabilecek mobil, gizlenebilir ve hassas keskinlikte füzeler geliştirmeye başladı.

Bu gelişme, Avrupa'nın güvenliği konusunda hem niteliksel hem de niceliksel olarak ciddi paradigma değişikliklerine yol açtı ve Orta-mesafeli Nükleer Güçler (INF) Antlaşması doğdu.

1987'de imzalanan bu antlaşmaya göre, ABD ve Rusya hiçbir zaman 500 ile 5 bin kilometre arası mesafe kapasitesine sahip karadan atılan konvansiyonel nükleer balistik füzeler geliştimeme kararı aldı.

Haziran 1991'e kadar INF çerçevesinde iki ülke toplamda 2 bin 692 kısa ve orta mesafeli füzeyi imha etti. ABD bu antlaşmaya uyulmadığına dair ilk kaygılarını 2014 yılında dile getirdi ve bu uyarılar her yıl devam etti.

Aralık ayında NATO, Rusya'nın ciddi endişeler doğurabilecek bir füze sistemi geliştirdiğini açıkladı ve Moskova bu konuda NATO ile diyaloğa davet edildi.