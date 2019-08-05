ABD'den Fırat'ın doğusu açıklaması... Rahatsızlık duyuyorlarmış! Rus basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin DEAŞ karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor" dedi. Morgan Ortagus, bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye'ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD'yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti. Güvenli bölge konusu Ortagus, ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'yle yoğun istişareleri sürdürdüğüne de dikkat çekti. ABD'li sözcü, "Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir" ifadelerini kullandı.

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