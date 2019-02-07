0553 313 94 23

ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

ABD, İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu

07 Şubat 2019 Perşembe 05:20
ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adımına karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki geçici üyesi Kuveyt ve Endonezya, konseyden İsrail'in (TIPH) tek taraflı kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yayımlamasını istedi.

ABD ise İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.

ABD'nin itirazı üzerine açıklama kabul edilmedi. BMGK açıklamaları 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul ediliyor.

Taslakta ayrıca İsrail'in Filistin'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyordu.

İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 05:20
  1. ABD
  2. BMGK
  3. Filistin
  4. İsrail'in TIPH kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel
    1. ABD'den Filistinlilerin korunmasını..
    2. ABD ve Türkiye'den Suriye'de ortak..
    3. Omar'dan Temsilciler Meclisinde Suudi..
    4. Adana'da PTT şubesinden hırsızlık
    5. Fetih'in Mısır'da Hamas'la görüşmek..
    6. ABD ve Türkiye'den Suriye'de ortak..
    7. Hafter güçleri, Şerare Petrol..
    8. Çavuşoğlu, bazı ülkelerin İdlib'de..
    9. Kartal'da bina çökmesi
    10. Bakan Çavuşoğlu: "YPG/PKK hala..
    11. Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kötü hava..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    14. Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı..
    15. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:..
    16. Fetih Hareketi Devrim Konseyi..
    17. Kartal'da bina çökmesi
    18. Yemenli tarafların esir takası..
    19. DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri..
    20. Benfica Portekiz Kupası'nda avantaj..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor
    CHP yine karıştı! Kriz büyüyor