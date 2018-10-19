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ABD'den Filistin kararı! Kapatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs'te yer alan başkonsolosluğun yerini ve adını değiştireceğini açıkladı. Başkansolosluk artık Filistin İlişkileri Birimi adıyla devam edecek.

19 Ekim 2018 Cuma 16:11
ABD'den Filistin kararı! Kapatılıyor

ABD Kudüs'te yer alan ve sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğunun yerini ve adını değiştirme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce ayrı bir ofis olan başkonsolosluğun artık Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği içinde hizmet vereceğini açıkladı. Böylece ABD, Filistinlilere münhasır diplomatik temsilcilik ofisi olmayan tek büyük devlet hâline geldi.

Bu karar, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine verdiği destek nedeniyle Filistinlilerin tepki gösterdiği ABD'li büyükelçi David Friedman'ı da Filistin yönetimiyle ana muhatap konumuna getirdi.

ABD, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump'ın verdiği kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı. Kudüs'teki büyükelçiliğinin resmi açılışını 14 Mayıs'ta yapan ABD, geçen Eylül ayında da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatmıştı.

Pompeo: Politikamızda değişiklik yok

Pompeo Kudüs'teki başkonsoloslukla ilgili kararın, ABD'nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini savundu. Pompeo, "Bu karar, faaliyetlerimizin verimliliği ve etkinliğini artırma amaçlı küresel çabalarımızın bir parçası. ABD politikasındaki bir değişikliğe işaret etmiyor" dedi.

Erekat: Trump yönetimi sorunun bir parçası

ABD'nin kararı, Filistin yönetiminin tepkisini çekti. Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat, "ABD'nin kararının verimlilikle ilgisi yok. Ama İsrail'in ihlallerini ve suçlarını ödüllendirmek için Amerikan dış politikasının ve uluslararası sistemin temellerini dağıtmaya istekli bir ideolojik ABD ekibini memnun etmekle çok ilgisi var" dedi. Erekat, "Trump yönetimi çözümün değil, sorunun bir parçası" diye ekledi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:11
  1. İsrail
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