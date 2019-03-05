ABD'den FETÖ imamının iadesi istendi Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan örgütün Malatya il imamı firari Eyyüp Doğan'ın iadesi için hazırlanan dosya Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlık firari il imamını ABD'den istiyor.

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişi arasında bulunan il imamı Eyyüp Doğan'ın geçen yıl Haziran ayında ABD'de olduğunun kesinleşmesi üzerine hukuki adım atıldı. Malatya 2.Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığına gönderilen dosyada, ABD ile Türkiye arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması çerçevesinde firari Doğan'ın ABD'den istenmesi talep edildi. Alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı il imamı Eyyüp Doğan’n iadesine ilişkin dosyaları ABD Adalet Bakanlığına gönderdi. 2016’DAN BU YANA FİRARİ OLARAK ARANIYOR Eyyüp Doğan’ın 2007-2014 yılları arasında Malatya’da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep’e örgüt tarafından “bölge imamı” olarak görevlendirildiği belirlenmişti. Gaziantep’te bulunduğu sırada Malatya’daki operasyonu öğrenince kaçtığı öğrenilen Eyyüp Doğan, Ocak 2016’dan bu yana firari olarak aranıyor.

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