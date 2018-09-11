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ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile (UCM) işbirliği içerisinde olmayacaklarını belirterek, "UCM bizim için zaten ölüdür." dedi.

11 Eylül 2018 Salı 00:10
ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"

Bolton, Washington merkezli "Federalist Toplum" isimli sivil toplum kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yaptı.

Bolton açıklamasında, "11 Eylül'ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız." ifadesini kullandı.

"YER ALMAYACAĞIZ"

Bolton, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM Başsavcısı Fatou Bensuda, mayısta yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ DUYURDU

Filistin, temmuzda UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, UCM'den, işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulmasını istemişti.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 00:10
  1. Filistin
  2. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  3. Uluslararası Ceza Mahkemesi

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