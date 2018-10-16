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ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı! 4 örgüt üyesi öldürüldü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Somali'nin güneyinde Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirilen hava saldırısında 4 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 00:31
ABD'den Eş-Şebab'a hava saldırısı! 4 örgüt üyesi öldürüldü

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Somali güçlerini ateş altına alması sonrasında düzenlenen hava saldırısında 4 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırının dün Aşağı Cubba bölgesinin Araara mahallesinde yapıldığı kaydedilirken, ABD'nin Amerikan vatandaşlarını korumak ve terör tehditlerini etkisiz kılmak için tüm uygun tedbirleri kullanmayı sürdüreceği vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 00:31
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