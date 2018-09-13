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ABD'den İran'a tehdit: Onları boğacağız!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetleri nedeniyle nükleer anlaşmadan çekildiklerini belirterek, "İranacıyı hissediyor, zayıf durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröreverdikleri desteği kesene kadar onları boğacağız" dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:52
ABD'den İran'a tehdit: Onları boğacağız!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump yönetiminin İran politikasını değerlendiren bu ülkeye  eleştiriler yönelten Haley, şunları söyledi:

"İran, Suriye'yi mahvetti, İsrail'e tehdit teşkil ettiklerini görüyoruz. İran, Ortadoğu'da vekalet savaşları yürütüyor ve tüm bunlar yüzünden İran nükleer anlaşmasından çekildik. Çünkü İran'a para akıtıyorduk ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacaklar. İran  acıyı hissediyor, zayıf durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröre  verdikleri desteği kesene kadar onları boğacağız."

Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda rejimi, Rusya'yı ve  İran'ı uyardıklarını dile getiren Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal  silah kullanımına iki kez karşılık verdiğini belirtti.

Nikki Haley, "Bizi tekrar sınamayın çünkü koşullar onların aleyhine."  diye konuştu.

Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini  kapatma kararına da değinen Haley, "Müzakere masasına gelmezlerse neden  Washington'da ofisleri olsun, neden Filistinlileri finanse etmeye devam edelim?  Ama bu bizim barış planı üzerinde çalışmamıza engel olmayacak. Yol alıyoruz ve  masaya gelmelerini umut ediyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:52
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