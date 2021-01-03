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Korona Virüs ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar
Korona Virüs

ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Koronavirüs salgınının çıktığı ülke olan Çin ile ilgili bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, "Koronavirüs salgını Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:01:00 -
ABD'den dünya gündemini sarsan iddia! Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemelerde bulunmak için gittiği Çin'in Wuhan kenti ile ilgili kritik bir açıklama ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında koronavirüs salgınının arkasında Çin'in olduğunu söyledi.

Hayvan pazarından çktığı iddiaları gerçek değil

Pottinger, "Virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor" dedi.

İlk hasta halen bulunamadı

ABD'de 2020 yılının Ocak ayında koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan ve Çin'i daha önce de suçlayan Pottinger'ın açıklamaları o zaman tartışma yaratmış ve Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağını keşfetmek için bölgeye gitmişti. Henüz yapılan incelemelere göre Çin'de koronavirüs bulaşan ilk hasta henüz bulunamadı.

İnsan yapımı bir virüs olduğu söylenmişti

Geçen yıl koronavirüs ile ilgili incelemelerde bulunan Çinli uzmanlar virüsün laboratuvar ortamında geliştirilen "insan yapımı bir virüs" olduğunu öne sürmüştü.

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