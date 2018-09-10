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ABD'den dikkat çeken Mısır kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'a 65 milyon dolarlık yardım anlaşmasını Kahire'de imzaladı. Mısır'a yapılan yardımın ülkenin güneyinde yer alan 7 vilayette altyapı çalışmaları ve sağlık hizmetleri için kullanılacağı belirtildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
ABD'den dikkat çeken Mısır kararı!

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından Mısır'a 65 milyon dolarlık karşılıksız yardım yapılmasına ilişkin anlaşma Kahire'de imzalandı.

Mısır Yatırım ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kaynağın Mısır'ın güneyinde yer alan 7 vilayette altyapı çalışmaları ve sağlık hizmetleri için kullanılacağı belirtildi. Anlaşmayı Mısır Yatırım ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Sahar Nasr ile USAID'in Mısır Başkanı Sherry Carlin imzaladı.

Bakan Nasr, anlaşmayı Mısır ile ABD arasındaki "stratejik ortaklığın ve ekonomik dayanışmanın bir kanıtı" olarak niteledi. Carlin ise USAID'in Mısır'da sağlık, eğitim ve istihdamı desteklemeye yönelik 30 milyar dolarlık bir hizmet paketine sahip olduğunu söyledi.

ABD tarafından sağlanan 65 milyon dolarlık karşılıksız yardımın, "Said" olarak isimlendirilen Mısır'ın güney vilayetleri Asyot, Suhac, Gına, Luksor, Asvan, Beni Suveyf ve Minye'de değerlendirileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
  1. Mısır
  2. ABD

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