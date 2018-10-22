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ABD'den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar vermedik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Jared Kushner, katledilen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kushner, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'a ne yapılacağı konusunda henüz karar verilmediği söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
ABD'den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması: Karar vermedik

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldüren Cemal Kaşıkçı hakkında bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman'ın "yakın arkadaşı" olan Kushner, "Kaşıkçı konusunda hâlâ gerçekleri bulma aşamasındayız. Trump ve Pompeo, gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik" dedi.

Kushner'in Prens Salman'a infaz listesi verdiği iddiası

ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini" iddia etmişti.

Kushner'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir suikast listesi verdiğine ilişkin iddiaları hatırlatan Castro, "Jared Kushner, ABD istihbaratı üzerinden, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a bir ölüm listesi, bir düşman listesi vermiş olabilir ve Prens de bunun üzerine hareket etmiş olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Twitter hesabından da bir açıklama yapan Castro, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu. Castro, "Açık olmak gerekirse Jared Kushner'i herhangi bir şey azmettirmekle suçlama gibi bir niyetim yok. Ortaya çıkan haberler üzerinden Kongre'nin, ABD istihbaratının Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın siyasi infazına yol açan bir bilgi verip vermediğine dair soruşturma açmasını talep ediyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
  1. abd
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  3. pompeo
  4. Jared Kushner
  5. Cemal Kaşıkçı
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