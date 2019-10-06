ABD Büyükelçiliği'nden Devlet Bahçeli açıklaması ABD Büyükelçiliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili skandal yorumun beğenilmesiyle ilgili olarak, Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği, Bahçeli'yle ilgili skandal yorumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden beğenilmesine ilişkin, "O tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz" denildi. Ayrıntılar geliyor...

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