ABD Büyükelçiliği'nden Devlet Bahçeli açıklaması
ABD Büyükelçiliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili skandal yorumun beğenilmesiyle ilgili olarak, Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz" açıklamasını yaptı.06 Ekim 2019 Pazar 17:13
ABD Büyükelçiliği, Bahçeli'yle ilgili skandal yorumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden beğenilmesine ilişkin, "O tweetin içeriğini onaylamıyoruz. Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ