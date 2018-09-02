0553 313 94 23

ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD'nin “Ürdün ve Filistin birleşsin” önerisine “İsrail’i de bu konfederasyona katalım” şeklinde yanıt verdi.

02 Eylül 2018 Pazar 17:50
ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump yönetiminin Ortadoğu ekibinin Filistin ve Ürdün’ü konfederasyon yapması yönünde teklifte bulunduğunu açıkladı.

Ramallah’ta ‘Peace Now’ isimli sivil toplum örgütünün üyeleriyle yaptığı görüşmede konuşan Abbas, İsrail’in de konfederasyonun parçası olması halinde, bu öneriyi kabul edebileceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 17:50
  1. Mahmud Abbas
  2. Filistin Devlet Başkanı
  3. ABD
  4. Filistin
  5. Ürdün
  6. İsrail
  7. flaş öneri
  8. Ürdün ile Filistin birleşsin
  9. Mahmud Abbas'ın yanıtı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve Suriye...
    1. Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve..
    2. Formula 1'de İtalya Grand Prix'i Lewis..
    3. Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri
    4. Turistleri taşıyan safari cipi kaza..
    5. Adana'da ilk hacı kafilesine duygusal..
    6. Karaman'da parkta oturanlara ateş açan..
    7. Ronaldo Juventus'ta siftah yapamadı!
    8. Ukrayna'da Donetsk Halk..
    9. Yardım paralarını tatil ve kumara..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan..
    11. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar..
    12. Hindistan'da vahşet! İnşaat kazısında..
    13. Belhanda'ya sert uyarı! 'Kendine çeki..
    14. Almanya'dan ABD'nin tehditlerine flaş..
    15. İtalya'da zafer Hamilton'un oldu
    16. ABD'den dengeleri değiştirecek öneri:..
    17. Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek..
    18. TURAZ Şahini-2018 başlıyor!
    19. Münbiç'te 39. devriye tamamlandı
    20. Bahçesindeki otları yakmak isterken 3..
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...