ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin

İsrail basınında yer alan haberlere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump yönetiminin Ortadoğu ekibinin Filistin ve Ürdün’ü konfederasyon yapması yönünde teklifte bulunduğunu açıkladı.

Ramallah’ta ‘Peace Now’ isimli sivil toplum örgütünün üyeleriyle yaptığı görüşmede konuşan Abbas, İsrail’in de konfederasyonun parçası olması halinde, bu öneriyi kabul edebileceğini belirtti.