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ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

ABD'nin eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, Donald  Trump yönetiminin Suriye politikasına ilişkin, "Suriyelileri, Rusları veya  İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık.  Onların elinde bizden çok daha fazla kart var." ifadesini kullandı.

05 Ekim 2018 Cuma 06:47
ABD'den çok çarpıcı itiraf: İran'ı tehdit etmek tam bir ahmaklık

Hagel, Amerikan DefenseOne gazetesine yaptığı açıklamada, ABD  yönetiminin son zamanlarda İran'ın Suriye'deki askeri varlığını bitirmeye yönelik çıkışlarını eleştirdi.

ABD'nin Suriye'nin yarısını bile kontrol etmediğini kaydeden Hagel,  "Kuzeydoğu köşesinde 2 bin askeriniz var. 2 bin Amerikan askeri ile İranlıları  Suriye'den çıkaramazsınız. Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir  şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık. Onların elinde bizden çok  daha fazla kart var." değerlendirmesinde bulundu.

Bolton'a bol şans diledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, İran’ın  Suriye’deki askeri varlığını sürdürdüğü sürece ABD’nin bölgeden ayrılmayacağına  ilişkin ifadelerine de değinen Hagel, şunları kaydetti:

"İranlılar orada yaşıyor. ABD Ortadoğu'da değil. Bunun jeopolitik  gerçekliğini yok edecek bir şey yapacaksanız, bol şanslar Sayın Bolton. Bundan  başka yolu yok. Bu ülkelerin ortak menfaatlerine dayalı bir çözüm bulacaksınız."

ABD'nin İran, Rusya ve bölgedeki diğer güçlü aktörler olmadan  Suriye'de istikrar sağlayamayacağını belirten Hagel, “İran'a karşı ağırlığınızı  nasıl koyacaksınız? Bazı ülkelerden Patriotları çekerek ve bu alanlar hiç dikkat  etmeyip sadece 'size yaptırım uygulayacağız' tarzı zorbalık yaparak mı?"  ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 06:47
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