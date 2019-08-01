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ABD’den Çin’e yüzde 10 ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyar dolar değerinde Çin ürününe yüzde 10 ek vergi uygulama kararı aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 21:44
ABD’den Çin’e yüzde 10 ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyar dolar değerinde Çin ürününe yüzde 10 ek vergi uygulama kararı aldı. Yeni vergi 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak.


ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ekonomik gerginliğin hafifletilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiği ortamda, 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithalatı edilen ürünler için yüzde 10’luk ek vergi uygulayacağını açıkladı. ABD Başkanı paylaşımında, “Ticaret görüşmeleri devam ediyor.1 Eylül’de, Çin’den ülkemize gelen 300 milyar dolar’lık ürün ve mallara yüzde 10’luk küçük bir ek vergi koyulacak” mesajını verdi.


ABD’li temsilcilerin Çin ile olası bir ticaret anlaşması üzerine gerçekleştirdikleri müzakerelerden henüz döndüklerini belirten Trump, “Biz 3 ay önce Çin ile bir anlaşma yapacağımızı düşünmüştük, ama üzücü bir şekilde, Çin anlaşmayı imzalamadan önce bir kez daha düşünme kararı aldı” ifadelerini kullandı.


Trump, paylaşımda ayrıca, “Bu, zaten yüzde 25’lik vergi alınan 250 milyar dolarlık ürünü içermez” hatırlatmasını da yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:44
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