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ABD'den Çin'e "tutuklu Kanada vatandaşlarını salın" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki Kanada vatandaşının Çin tarafından tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Çin hükümetine tutukluların salınmasına yönelik çağrıda bulundu- Bakan Pompeo, ABD Senatosu'nun dün onayladığı ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği bitirmesini öngören yasa tasarısına saygı duyduklarını belirtti- Pompeo:- "Kongre üyelerine politikalarımızın ne olduğu ve ülkemizi güvende tutmamızdan nasıl emin olabileceğimizi en iyi şekilde anlatıyoruz"

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:02
ABD'den Çin'e "tutuklu Kanada vatandaşlarını salın" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki Kanada vatandaşının Çin tarafından tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Çin hükümetine tutukluların salınmasına yönelik çağrıda bulundu.

Pompeo, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjin ile bakanlıkta ortak düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo açıklamasında, iki Kanada vatandaşının tutuklanmasını "yasadışı ve kabul edilemez" olarak tanımlarken, ABD'nin tutukluların salınması konusunda Kanada'ya her türlü yardımı sağlayacağını belirtti.

Pompeo, "ABD, onların kendi vatandaşı olup olmadığına bakmaksızın gerekeni yapmaktadır. Dünyanın bütün uluslarına diğer ülke vatandaşlarına iyi davranmalarını ve Çin'in bu iki Kanada vatandaşının tutukluluğunu sona erdirmesini istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Çin, geçen hafta biri iş adamı, diğeri ise eski bir diplomat olan iki Kanada vatandaşını haklarında ulusal güvenliğe tehdit oluşturan etkinliklerle bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına almış ve soruşturma başlatmıştı.

Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği belirtiliyor.

- "Senato'nun Yemen kararına saygılıyız"

Öte yandan, dün senatonun geçirdiği ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin sorulan bir soruya cevap veren Pompeo, senatonun aldığı Yemen kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Pompeo, Kongre ile yakın temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Kongre üyelerine politikalarımızın ne olduğu ve ülkemizi güvende tutmamızdan nasıl emin olabileceğimizi en iyi şekilde anlatıyoruz. Başkan (Donald) Trump da bu konuda oldukça açık." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:02
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. ABD Senatosu
  3. Çin
  4. Kanada
  5. tutuklu Kanadalılar
  6. Yemen

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