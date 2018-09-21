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ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"

ABD’nin, Çin’in Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle bu ülkenin Savunma Bakanlığı çalışanlarına karşı yaptırım kararı aldı.

21 Eylül 2018 Cuma 00:26
ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"

ABD idaresinden bir üst düzey yetkili, bugünkü basın toplantısında, “Bu eylemlere başvuruyoruz çünkü Çin, Rusya’yla birlikte Aralık 2017’de, yani yaptırımlar yürürlüğe girdikten sonra Sukhoi savaş uçaklarının, özellikle de Su-35’in sevkiyatı konusunda çalıştı. Bu ayrıca bu yılın ocak ayında alınan S-400 sevkiyatını da ilgilendiriyor. Her iki işlem, Rusya’ya karşı yaptırımlar yürürlüğe girdikten sonra yapıldı ve Çin Savunma Bakanlığı’nın ekipman temini departmanı ile (Rus devlet silah ihracat şirketi) Rosoboroneksport arasında gerçekleşti. Çalışanlarını yeni yaptırımlar arasında göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Yetkili, “CAATSA kapsamındaki yaptırımlar, belirli bir ülkenin savunma yeteneklerini zayıflatmayı amaçlamıyor. Amaç, Rusya’yı kötü niyetli faaliyetinden dolayı hesaba çekmek” dedi.

Yetkili, “Biz ayrıca partnerlerimiz ve müttefiklerimizle çalışıyoruz, çünkü bu eylemlerin kesin amacı, Rus hükümetine para akışını kesmek” diye ekledi.

'TÜRKİYE'NİN S-400 SATIN ALMASI YAPTIRIMA NEDEN OLUR MU?' SORUSU

Bir gazetecinin, S-400 aldığı için Türkiye’ye karşı da yaptırım kararı alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt veren yetkili, “Ev ödevi için zamana ihtiyacımız var. Bu eylemlerin uygun ve ölçülü olması ve önümüzdeki gerçek sorunları çözmesi gerekiyor. Diğer potansiyel S-400 alıcılarına gelirsek, henüz bir fikir oluşturmadık ama inanın, dünya genelindeki insanlara Sukhoi ve S-400 ürünlerini satın almanın sonuçlarıyla ilgili bilgi vermek için çok fazla zaman harcıyoruz” dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 00:26
  1. S-400
  2. ABD
  3. Çin
  4. Rusya
  5. Türkiye

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