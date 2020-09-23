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Dünya ABD'den Çin'e karşı bir adım adaha
Dünya

ABD'den Çin'e karşı bir adım adaha

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırma ile üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatın yasaklanmasını ve işçi kaçakçılığına karışan bireylere yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 01:10:00 -
ABD'den Çin'e karşı bir adım adaha

Çin'in Doğu Türkistanlı işçileri sömürmesini engelleyen karar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nden 3'e karşı 406 "Evet" oyuyla geçti.

Senato'ya gönderilecek söz konusu tasarının, buradan da geçmesi halinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın önüne gelmesi bekleniyor. Trump'ın anlaşmayı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz aylarda medyada yer alan haberlerde Çin'in sözde meslek eğitimi için Doğu Türkistan'da kurduğu kamplarda zorla Uygur Türklerini çalıştıyor ve asimilasyona tabi tutuyordu.

Pekin yönetiminin bu insaniyetten uzak adımı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve çoğu ülke bu vahim olayı ağır bir şekilde eleştirmişti.

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