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ABD'den Çin'e gözdağı!

ABD, Pasifik Okyanusu'ndaki rakibi Çin'i kızdıracak bir adım daha attı. Ölüm kusma makinesi olarak da bilinen B-52 bombardıman uçakları, Güney Çin Denizi'ne giriş yaptı ve Çin'in füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:00
ABD'den Çin'e gözdağı!

CNN International, Amerikan hava kuvvetlerine ait dev savaş uçaklarının Güney Çin Denizi üstünde uçtuğunu duyurdu.

"ÖLÜM KUSMA MAKİNESİ"İYLE MEYDAN OKUDU

Guam Adası'ndaki üsten kalkan B-52 Stratofortress jetleri, tartışmalı suların üstünde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Ölüm kusma makinesi olarak bilinen B-52'ler, tonlarca bomba taşıyabiliyor ve en büyük stratejik bombardıman uçaklarından biri.

ÇİN'İN FÜZE ÜSLERİNİN ÜZERİNDEN UÇTU

CNN'e bilgi veren ABD ordu yetkilileri, iki jetin Çin'in askeri havalimanı ve füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini söyledi.

JAPONYA DA TATBİKATTA, ÇİN SESSİZ

Pekin yönetimi, Amerikan savaş uçaklarını engellemek için herhangi bir adım atmadı. Uluslararası kanal ayrıca, Japonya'ya ait F-15 savaş uçaklarının da tatbikata katıldığını aktarıyor.

ÇİN İKİ HAFTA ÖNCE TARİHİN EN BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİNİ YAPMIŞTI

Çin ordusu, iki hafta önce Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük gövde gösterisini yapmıştı. Çin lideri Xi Jinping'in kamuflajla katıldığı deniz tatbikatında uçak gemisi Liaoning'in yanı sıra, 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla asker sahne almıştı.

20 DAKİKADA 20 SAVAŞ UÇAĞI

Açık bir şekilde ABD'ye gözdağı veren Çin, sivil gemilerden de bölgeden ayrılmasını istemişti. ABD ise, Nisan ayı başında uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'ten 20 dakikada 20 savaş uçağı havalandırmıştı.

PAYLAŞILAMAYAN DENİZ: GÜNEY ÇİN DENİZİ

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip. Çin'in dışında Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de uluslararası sularda hak iddia ediyor. Hızla büyüyen Çin ordusu, bu yıl savunmaya 178 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:00
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