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ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır bir bedeli olacak!

Suudi Arabistanlı ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'den açıklama geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır bir bedeli olacak!

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında Twitter hesabından paylaşımlarda bulunarak Riyad yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

"Suudi yönetimi net cevaplar vermek zorunda"

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili gündeme gelen endişeleri tamamen paylaştığını kaydeden Graham, "Bay Kaşıkçı'nın başına ne geldiyse bunu ortaya çıkarmamız, Suudi yönetiminin Kaşıkçı'nın nerede olduğuyla ilgili bilgilere ve yürüttüğü soruşturmaya dair net cevaplar vermesi bir zorunluluktur." yorumunu yaptı.

"Eğer doğruysa bunun ağır bir bedeli olacak"

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Ben Cardin ile bu konuyu görüştüğünü ve her iki senatörün de aynı endişeleri paylaştığını vurgulayan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi-ABD ilişkisinin yararı için artık (bu konuda) dürüst cevaplar verilmelidir. Eğer Suudi yönetiminin yanlış yaptığına ilişkin iddialarda herhangi bir hakikat payı varsa, bu durum ABD-Suudi ilişkilerine yıkıcı etki yapacağı, ayrıca hem ekonomik hem de diğer açılardan bunun ağır bir bedelinin olacağı konusunda hemfikiriz."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri: Yakından takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:46
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