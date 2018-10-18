ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Cemal Kaçıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Suudilere de, Türklere de anlattık. Veliaht Prens 'olayı ciddiyetle araştıracağız' dedi. Soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.18 Ekim 2018 Perşembe 18:00
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Pompeo, "Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Suudilere de, Türklere de anlattık. Veliaht Prens 'olayı ciddiyetle araştıracağız' dedi. Soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.
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