0553 313 94 23

ABD'den çelik ve alüminyum tarifesi açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yeni ticaret anlaşmasının, çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:33
ABD'den çelik ve alüminyum tarifesi açıklaması!

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanacak yeni ticaret anlaşmasının, çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini belirterek, “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” dedi.

Ross, Fox Business Network’e verdiği mülakatta, ABD ve Kanada’nın Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için bir yıldan uzun süredir devam eden müzakerelerde mutabakat sağlamasını değerlendirdi.

Yeni anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının doğruluğunu kanıtladığını ileri süren Ross, "Bu çok temel bir reform. Artık NAFTA diye bir şey yok. ABD, Meksika, Kanada (USMCA) anlaşması var. NAFTA’nın toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.

Tarifeler ne zaman kaldırılacak belli değil

Ross, USMCA’nın mevcut çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini bildirirken, şunları kaydetti:

“Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli. Yeni anlaşma gelecekte ithal otomobillere Madde 232 kapsamında vergi getirmemiz ihtimaline karşı bir hüküm içeriyor. Bu hüküm, Kanada ve Meksika’da üretilen otomobillerin mevcut seviyelerdeki ithalatının yeni vergilerden muaf tutulmasını sağlayacak” diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çelik ve alüminyum tarifelerinin ne zaman kaldırılacağı hakkındaki soruya ise “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” yanıtını verdi.

Ekonomistler, ABD’de çelik fiyatlarının, Trump yönetiminin mart ayında getirdiği tarifelerin ardından yaklaşık yüzde 37 yükseldiğine dikkati çekerken, bunun başta otomobil olmak üzere çeliği girdi olarak kullanan sektörleri zor durumda bıraktığını vurguluyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:33
  1. ABD
  2. Kanada
  3. MEKSİKA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyelilere yönelik provokasyon yapmışlardı! Cezaları belli oldu
    1. Suriyelilere yönelik provokasyon..
    2. 10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu
    3. Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar..
    4. ABD'den çelik ve alüminyum tarifesi..
    5. Ordu'da feci kaza! Traktör ikiye bölündü
    6. İBB Çocuk Meclisi üyeleri Darülaceze..
    7. Isparta'dan çok acı haber! 12..
    8. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a..
    9. Kan uyuşmazlığına dikkat!
    10. Bodrum'da ölü yunus karaya vurdu
    11. Sahte rapor hazırlamışlardı! 100..
    12. Avrupa Birliği konvoyuna saldırı..
    13. Datça'da hortum paniği!
    14. 10 ilde sağlık operasyonu! 100 gözaltı
    15. Anlamı çok büyük! O oda Başkan..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'ten..
    17. Otelde fenalaşan Rus turist hastanede..
    18. Vize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye..
    19. Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını..
    20. Kuyumcudan para çalan hırsız kıskıvrak..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”