0553 313 94 23

ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç modeli masada'

ABD Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 1990’larda PKK üyelerini silahlandırarak sabotaj, kontrgerilla taktikleri öğreten “Çekiç Güç” modelinin masada olduğunu itiraf ederek hedeflerinin “DEAŞ’ın yenilmesi, siyasal sürecin yeniden canlandırılması ve İran’a bağlı tüm askeri güçlerin Suriye’den çıkarılması” olduğunu ifade etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç modeli masada'

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin geleceğine yönelik senaryolar arasında Çekiç Güç modeli olduğunu itiraf etti. BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Jeffrey, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’nin Suriye’de kalmasının birçok yolu olduğunu kaydeden James Jeffrey, 1990’larda PKK üyelerini silahlandırarak sabotaj, kontrgerilla taktikleri öğreten “Çekiç Güç” modelinin masada olduğunu ifade etti. Eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, PKK ile YPG’nin aynı terör örgütü olduğunu dile getirerek Türkiye’nin tezlerini destekler görünüyordu.

Çeşitli senaryolar

“Çeşitli senaryolar var” diyen Jeffrey konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bazılarını haber yaptığınız için biliyorsunuz. 2008’de Gürcistan’daki Ruslara nasıl tepki verdiğimiz ya da uluslararası toplumun doğu Ukrayna’daki Ruslara gösterdiği tepki gibi ki bu bölgelerde Amerikan güçleri bulunmuyordu. Uzun yıllar boyunca, bildiğiniz gibi, Kuzey Irak’ta yerel müttefiklerimiz vardı ve hava desteği sağladık. Bunların, gelecekte Suriye’de izleyeceğimiz yol olduğunu söylemiyorum. Sadece orada aktif olabileceğimiz pek çok yol olduğunu söylüyorum.”

Esed’i devirmeyeceğiz

Jeffrey, ABD’nin Suriye’deki üç hedefini ise “DEAŞ’ın yenilmesi, siyasal sürecin yeniden canlandırılması ve İran’a bağlı tüm askeri güçlerin Suriye’den çıkarılması” olarak ifade etti. Hedefler arasında Esed’in yönetimden uzaklaştırılması yer almadı. Jeffrey, Esed’i devirme niyeti taşımadıklarını, bu işi Anayasa çalışmalarıyla Suriyelilerin yapması gerektiğini ileri sürdü. Özel Temsilci, öte yandan Esed’in Suriye’deki petrol ve doğalgazı tamamen kontrol etmesine izin vermeyeceklerini de kaydetti.

Hedef, parçalamak

Jeffrey, Rusya’nın Şam rejimini desteklemekten vazgeçmesini isteyerek “Bana göre Rusya’nın Suriye hükümetiyle dostluk kurmasının gereği yok. Bu destek Rusya için de ağır sonuçlar doğurabilir. Biz, Suriye’nin kontrolünün tamamen Esed’e bırakılmasından yana değiliz” şeklinde konuştu.

(YENİŞAFAK)

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
  1. Ankara
  2. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  3. ABD İtiraf etti
  4. Çekiç Güç Modeli
  5. Suriye
  6. DEAŞ
  7. PKK
  8. ABD
  9. Kritik itiraf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik ziyaret
    1. Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik..
    2. Her geçen dakika artıyor! 7.5..
    3. Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman..
    4. Sadece 83 tane kaldı!
    5. ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç..
    6. Kadın cinayetlerini neden önleyemiyoruz?
    7. İstanbul Valiliği'nden kuvvetli..
    8. Erdoğan'ın Almanca konuşması büyük..
    9. Hacettepe’deki o papaz kovuldu
    10. ALES/2 sınav sonuçları ne zaman ve..
    11. Dünya kaç yaşındadır?
    12. Cep telefonları kullananlara müjde!..
    13. ALES çıkmış sınav soruları ve ALES..
    14. İşte AK Parti'nin yerel seçimler için..
    15. Beklenen rapor açıklandı: Almanya'yı..
    16. Bakan duyurdu: Sosyal kooperatifçilik..
    17. Emeklilere ekstra zam geliyor! Bin..
    18. Köksal: Galatasaray taraftarı..
    19. Ankara fuhuşun başkenti olmasın!
    20. NATO'daki skandal, ders kitabına..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?