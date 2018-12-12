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ABD'den BMGK'ye İran'a balistik füze kısıtlaması getirilmesi çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a tekrar balistik füze kısıtlaması getirilmesi ve 2020'de bitecek silah ambargosunun kaldırılmaması çağrısı yaptı

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:46
ABD'den BMGK'ye İran'a balistik füze kısıtlaması getirilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne İran'a tekrar balistik füze kısıtlaması getirilmesi ve 2020'de bitecek silah ambargosunun kaldırılmaması çağrısı yaptı.

Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran yaptırımlarının görüşüldüğü oturuma katıldı.

İran nükleer anlaşmasından beri Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinin arttığını savunan ve İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle suçlayan Pompeo, BMGK'nin 2231 sayılı kararına rağmen İran'ın balistik füze denemelerine devam ettiğini belirtti.

İran'ın bugün Orta Doğu'da en büyük balistik füze gücüne sahip olduğunu, 10'dan fazla balistik füze sistemi ve yüzlerce füzesi bulunduğunu iddia eden Pompeo, İran'ı aynı zamanda Yemen'de Husilere ve Irak'ta Şii milislere füze sağlamakla suçladı.

BMGK'nin mevcut silah kısıtlamalarından kaçmanın yollarını arayan İran'a karşı liman ve açık denizlerde denetim sağlamaya yönelik önlemler alınması gerektiğini söyleyen Pompeo, İran'a tekrar balistik füze kısıtlaması getirilmesi ve 2020'de bitecek silah ambargosunun kaldırılmaması çağrısında bulundu.

İran nükleer anlaşmasına destek vermek için kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'a yasak getirmese de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:46
  1. ABD
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