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ABD'den BMGK'ye İran çağrısı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini İran konusunda acil toplantıya çağırdı

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
ABD'den BMGK'ye İran çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İran konusunda acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD'nin BM misyonu, Güvenlik Konseyini İran konusunda pazartesi günü kapalı oturum yapmaya çağırdı.

Kaynaklar, ABD'nin BMGK'nin dönem başkanı Kuveyt'e gönderdiği resmi talepte, ABD'nin konseyi geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı hakkında son gelişmeleri aktarmak için konseyde toplantı istediklerini belirttiğini aktardı.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

CENTCOM, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı sonrasında bölgede bulunan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'ya İran tarafından ateş açıldığını ancak uçağın isabet almadığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmasıyla iyice tırmanmıştı.




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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. BMGK
  2. iran
  3. toplantı

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