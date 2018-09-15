0553 313 94 23

ABD'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

ABD, bazı ülkelerin Kuzey Kore yaptırımlarını baltaladığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:26
ABD'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

BMGK'yi pazartesi günü toplantıya çağıran ABD Misyonundan yapılan açıklamada, toplantıda "Kuzey Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarının uygulanması konusunun görüşüleceği" ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımları ihlal ettiği ileri sürülen herhangi bir ülke ismi belirtilmedi.

ABD, Rusya'yı, Rus aktörlerin ihlal iddialarının yer aldığı Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla ilgili raporda değişiklik yapılması için BM uzmanlarından oluşan bağımsız heyete baskı yapmakla suçlamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, perşembe günü, "Kuzey Kore'ye yaptırımları izleyen heyetin, Rusya'nın baskısına boyun eğmesi ve bağımsız bir raporda olması gerekenler üzerinde değişiklik yapması karşısında hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti. 

Haley, "uzmanların bu önemli göreve leke sürdüğünü" belirterek, heyetin, BM yaptırımları ihlal edilerek Kuzey Kore'ye yasa dışı gemiden-gemiye petrol ürünü transferindeki büyük artıştan söz edildiği orijinal raporu yayınlaması gerektiğini ifade etmişti. 

Associated Press ajansının geçen ay başında ele geçirdiği raporun özetinde, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği belirtiliyordu.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:26
  1. abd
  2. Kuzey Kore
  3. birleşmiş milletler
  4. bmgk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'den Türkiye açıklaması: İşbirliği yapmalıyız!
    1. Merkel'den Türkiye açıklaması:..
    2. Ermenistan ordusu ateşle oynuyor!..
    3. Süleyman Soylu: Eşkiyanın beli kırıldı
    4. İş dünyasında 'yüksek faiz' şoku!..
    5. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    6. Küresel ticaret savaşları İstanbul’da..
    7. Metin Tekin'den Galatasaray..
    8. Son 9 yılın en düşük temmuz cari açığı
    9. “Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının..
    10. Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor!..
    11. Bedelli askerliğe rekor başvuru!
    12. Vakıf Emeklilik’e 4 ödül
    13. Onbinlerce çiftçiye müjdeli haber!..
    14. 100 Alman’dan 10’unu Türkler giydiriyor
    15. Erdoğan'a faiz üzerinden nanik..
    16. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer..
    17. Kur fırsatçıları online satışlara da..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
    19. Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızını..
    20. 9. 10. 11. sınıf dersleri ve ders..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı
    ‘İsrail ordusuna katılan Türk’ olarak duyulmuştu... Gerçek ortaya çıktı