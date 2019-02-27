0553 313 94 23

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım çağrısı

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams: - "Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:17
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro hükümetine yaptırım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ''Venezuela'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında rolü olan'' Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, konseydeki toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro hükümetine bu hafta ya da gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

Uluslararası toplumun kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Abrams, BM Güvenlik Konseyi'nin ''gayrimeşru Maduro rejimine'' barışçıl bir şekilde görevi bırakması için baskı yapması çağrısı yaptı.

Abrams, ''Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:17
  1. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams
  2. BMGK
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki aile arasında silahlı kavga! Köye giriş çıkışlar kapatıldı
    1. İki aile arasında silahlı kavga! Köye..
    2. Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi..
    3. Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4..
    4. 10 araç birbirine girdi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    6. Bitlis'te eğitime kar engeli
    7. ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne Maduro..
    8. Kongre, Trump yönetimi yetkililerini..
    9. Erdoğan 'yeni parti' açıklaması: Artık..
    10. İki grup kavga etti, sokak savaş..
    11. Başkent’te kan donduran olay: Poşet..
    12. Muş’ta okullar 1 gün tatil
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2019
    14. ABD'den Küba'ya anayasa değişikliği..
    15. Fransa DEAŞ'lı teröristleri ülkeye..
    16. Öğrencilerden Kaymakam Kendüzler’e..
    17. Tanzim noktalarında bakliyat satışı ne..
    18. Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun yapan..
    19. Derede mahsur kalan köpeği itfaiye..
    20. Erdoğan: Görüşmek istedi, 'Biz sizi..
    21. Maçın ardından
    22. Tatvan’da okullar 1 gün tatil edildi
    23. Maçın ardından
    24. Bakan Soylu’dan İstanbul’a bekçi..
    25. Muş'ta eğitime kar engeli
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklarda..
    27. ABD İHA’sı bu ay ikinci kez Rusya..
    28. Erdoğan: "Bütün vatandaşlarımın..
    29. Kayseri polisi 6 hırsızlık olayını..
    30. Yeni Çağ'dan hükümete algı operasyonu!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı