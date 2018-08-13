ABD'den bir tehdit de İngiltere'ye!

Dünyada birçok ülkeye yaptırım uygulama kararı alan ve gümrük tarifelerine yönelik politikalarıyla dünyayı ticaret savaşlarının kıyısına getiren Donald Trump yönetiminden bir tehdit de İngiltere'ye geldi.

İRAN'A YAPTIRIMLARI DESTEKLEYİN YOKSA SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ

ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımları desteklemesi gerektiğini söyledi. Johnson aksi bir durumun "ciddi sonuçları" olacağını belirtti.

MAY HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Telegraph'a konuyla ilgili bir yazı yazan Johnson, İran'ın elindeki parayı vekalet savaşları ve yurtdışında düşmanca aktiviteler için kullandığını öne süren Johnson, Londra yönetimini "hatrı sayılır diplomatik gücü ve etkisini" kullanmaya çağırdı.

Johnson, "Başkan açıkça belirtmişti. İran'daki ticari çıkarlarını, küresel faydanın önüne koyacak olanlar, ABD ile yaptıkları ticarette ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Ortadoğu ilişkilerinden sorumlu bakanı Alistair Burt, İran'la yapılan anlaşmayı savunmuş ve "Nükleer anlaşmaya bölge güvenliğinin önemli bir parçası olarak baktığımız konusunu netleştirmiştik. Gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz ve birçok ortağımızın kabul ettiği anlaşmaya bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Nükleer anlaşmanın taraflarından bir diğeri olan Almanya'nın Ekonomi Bakanı Altmaier de dün yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelerle ticaret ilişkileri konusunda Washington'ın dikte etmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı