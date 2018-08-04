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ABD'den bir Türkiye skandalı daha!

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türk bakanlara yaptırım kararı almasının ardından ülkeye gümrük vergisi olmadan giren Türk ürünlerini vergilendirmek için gözden geçirme kararı aldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:04
ABD'den bir Türkiye skandalı daha!

Trump yönetimi ABD'ye gümrük vergisi olmadan giren Türk ürünlerini vergilendirmek için gözden geçirme kararı aldı. Ürünler arasında, otomotiv yedek parçaları, mücevherat ve doğal taş bulunuyor.

Reuters’ta yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin inceleyeceği ürünlerin ithalat kalemi arasındaki hacminin 1.66 milyar dolar olarak değerlendiriyor.

''BRUNSON'LA ALAKASI YOK''

GSP programı adı altında, otomotiv yedek parçaları, mücevher ve doğal taş gibi Türk ürünleri ABD’ye vergisiz olarak giriyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vergisiz ürünleri inceleme kararının Rahip Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasıyla alakalı olmadığını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİNDEN SONRA KARAR ALINDI

ABD Ticaret Bakanlığı’nın inceleme kararının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşıMike Pompeo arasındaki görüşmeden saatler sonra alınması dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin ABD ürünlerine karşı getirdiği ek gümrük vergilerine cevap olarak inceleme başlatıldığını ifade etti.

Gümrüksüz vergi tarifesi (GSP) ABD’nin en eski ticaret programlarından biri. Türkiye 120 ülkenin dahil olduğu bu programın üyelerinden.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:04
  1. Reuters
  2. ABD Ticaret Bakanlığı
  3. Rahip Brunson
  4. Mike Pompeo
  5. Mevlüt Çavuşoğlu

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