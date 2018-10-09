ABD'den bir skandal daha... DEAŞ'lı teröristleri tahliye ettiler!

ABD, Suriye'de zor duruma düşen DEAŞ’lı teröristlere yardım etmeyi sürdürüyor. Daha önce DEAŞ’lıları tehlikeli bölgelerden tahliye eden koalisyon, yeni bir operasyon daha düzenledi. Yerel kaynaklara göre koalisyona ait helikopterler bu kez, Deyrizor’un el Şaafa köyündeki teröristleri kentin güneydoğusuna tahliye etti.

Halk tehdit edildi

Operasyon sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve yerel halkın konuşmamaları için tehdit edildiği belirtildi. Koalisyon güçleri geçtiğimiz mart ayında kente bağlı El Muraşida köyünde bir hava indirme operasyonu düzenlemişti.

Komutanları aldılar

Koalisyona bağlı 3 helikopterin köye iniş yaparak, Irak asıllı 4 DEAŞ’lıyı alıp bilinmeyen bir yöne doğru uzaklaştığı kaydedilmişti. Kasım 2017'deyse Mayadin kentinin sakinleri, rejim güçlerinin operasyonu başlamadan önce ABD helikopterlerinin DEAŞ’ın komutanlarını tahliye ettiğini aktarmıştı.