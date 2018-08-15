ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'

Ekonomik savaşın suyunu çıkaran ABD bu kez de Türk firmaları üzerinden operasyon peşinde. New York Times'a konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, rahip Andrew Brunson'ın en geç bugün serbest bırakılmaması halinde Trump'ın Türkiye'ye bir dizi yeni yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi.

New York Times'a göre ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik müzakereler kilitlenirken Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

BUGÜN SERBEST BIRAKILMAZSA...



Ancak ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Brunson çarşamba günü serbest bırakılmazsa kısa süre içinde Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi. Dün "Başkan Trump, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Trump Türkiye'ye çok öfkeli'' vurgusu yaparken ''Türkiye'ye doğru şeyi yapma ve bu kişileri bırakma çağrısını sürdüreceğiz'' dedi.