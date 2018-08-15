0553 313 94 23

ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'

İzmir'de ev hapsinde bulunan papaz Brunsonu'u bahane ederek Türkiye'ye ekonomik savaş açan ABD yönetimi zıvanadan çıktı. New York Times'a konuştuğu iddia edilen bir ABD'li yetkilinin, Brunson'un bugün serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımları devreye sokacağı söylendi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:30
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'

Ekonomik savaşın suyunu çıkaran ABD bu kez de Türk firmaları üzerinden operasyon peşinde. New York Times'a konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, rahip Andrew Brunson'ın en geç bugün serbest bırakılmaması halinde Trump'ın Türkiye'ye bir dizi yeni yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. 

New York Times'a göre ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik müzakereler kilitlenirken Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

BUGÜN SERBEST BIRAKILMAZSA...

Ancak ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Brunson çarşamba günü serbest bırakılmazsa kısa süre içinde Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi. Dün "Başkan Trump, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" açıklaması yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Trump Türkiye'ye çok öfkeli'' vurgusu yaparken ''Türkiye'ye doğru şeyi yapma ve bu kişileri bırakma çağrısını sürdüreceğiz'' dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:30
  1. abd
  2. türkiye
  3. thy
  4. papaz brunson
  5. yaptırım krizi

YORUM YAZ

  • mustafa iyidoğanmustafa iyidoğan1 sa önce
    Çok sunturlu bir KÜFÜR ederdim de, terbiyem beni ALIKOYDU !!!
  • erdoerdo1 sa önce
    acayip kertenkele . bugün bahçeliyi dinleseydin böyle saçmalamazdın .meraklıysan gelde al
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali isyan etti
  1. Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali..
  2. İngiltere'de Türk Lirası kalmadı
  3. İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap..
  4. Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde
  5. Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne..
  6. Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk..
  7. Karşılaşmaya TL logolu formayla..
  8. Konya'da sopalı kavga: 1 kişi öldü
  9. PKK'lıların yaktığı araçların son hali..
  10. Nil Nehri'nde facia: 22 öğrenci öldü!
  11. İstanbul KYK yurtları
  12. Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte..
  13. Ruhani kesin konuştu! 'Artık ABD ile..
  14. 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması
  15. Ali Erbaş: Devletimiz mazlumlara umut..
  16. Yaramaz papağan, kendisini kurtarmaya..
  17. Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli..
  18. 'ABD tüm müzakere imkanını ortadan..
  19. KYK yurt ücreti ne kadar?
  20. Konya'da otomobilin çarptığı yaya..
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?