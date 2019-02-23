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ABD'den bazı KDC'li yetkililere yaptırım kararı çıktı

ABD yönetimi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bazı yetkililerine "seçimlerde yolsuzluk ve insan hakları ihlali" gibi gerekçelerle yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:18
ABD'den bazı KDC'li yetkililere yaptırım kararı çıktı

 ABD yönetimi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bazı yetkililerine "seçimlerde yolsuzluk ve insan hakları ihlali" gibi gerekçelerle yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, KDC'li yetkililere karşı alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklamada, ABD'nin ülkedeki güç değişimi konusunda KDC halkının yanında durduğu belirtilerek, "Seçimler, halkın değişim ve hesap verilebilir devlet kurumları arzusunu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, buna rağmen seçim sürecinin yürütülmesi ve şeffaflığın sağlanması konusunda kaygılarının olduğu vurgulanan açıklamada, başkanlık seçimleri sürecinde yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle birçok yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirildiğinin altı çizildi.

- KDC Seçim Komisyonu ana hedef

Açıklamada, söz konusu yaptırımların, KDC Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) Başkanı Bay Corneille Nangaa ve altındaki birçok ismi hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin olarak, bazı askerler, siyasiler ve ailelerinin de "insan hakları ihlali, yolsuzluk ve demokrasiyi baltalamak" gerekçeleriyle aynı yaptırımlara tabi tutulduğunu ifade etti.

Pompeo, "Bu bireyler, kendilerini yolsuzlukla zenginleştirdiler. Barışçıl bir şekilde ifade özgürlüğü haklarını kullanan insanlara şiddetle karşılık verdiler. Yaptıklarından dolayı cezalandırılmayan bu bireyler,
demokratik ilkeleri ve insan haklarını açık bir şekilde göz ardı ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

KDC Seçim Komisyonu, 31 Aralık'ta düzenlenen Başkanlık seçimini Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını açıklamıştı.

Seçimlerde yarışan muhalif Martin Fayulu'nun ise seçim sonuçlarına "hile yapıldığı" gerekçesiyle itiraz etmiş, Afrika Birliği İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:18
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Kongo
  3. yaptırım

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