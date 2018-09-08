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ABD'den Basra açıklaması: Barışçıl Protesto hakkınızı kullanın

Basra’da yaşanan protesto olaylarıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya ve diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz” dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
ABD'den Basra açıklaması: Barışçıl Protesto hakkınızı kullanın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Basra'da büyüyen protesto gösterilerine ilişkin, “Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya, bunun yanı sıra diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Nauert, yazılı açıklamasında, ABD'nin bugün Basra'daki diplomatlara yönelik şiddet olaylarını kınadığını vurguladı.

Sözcü Nauert, barışçıl protesto hakkı ile kamu ve özel mülkiyeti koruma görevinin Irak anayasası kapsamında olduğunu belirterek, “Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya, bunun yanı sıra diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, 8 Temmuz'da başlayan “yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk” gibi gerekçelerle düzenlenen gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı. Özellikle dün, Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında gerçekleşen üçlü zirve sonrası, Irak'taki İran Başkonsolosluğu ateşe verilmişti. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
  1. ABD
  2. Basra
  3. Irak
  4. nauert

YORUM YAZ

  • ihsanihsan21 dk önce
    basrayı ingiliz işgal etmemişmiydi müsebbib odur sonrada işgalci iran
  • abdullahabdullah31 dk önce
    Kan emici abd,yetmedimi ırakı yıllardır sömürdüğün.ırak halkının geleceğine ipotek koydun,petroluna ve diğer kaynaklarına el koydun.soydunda soydun.YETER defol
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