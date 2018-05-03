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ABD'den 'basın özgürlüğü' ikiyüzlülüğü: Türkiye'yi eleştirdi, İsrail'i savundu!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" sebebiyle yaptığı açıklamada "Malta, Meksika, Rusya, Slovakya ve Afganistan'da gazetecilerin öldürülmesini kınarken", Gazze'de iki Filistinli gazeteciyi öldüren İsrail'den bahsetmedi

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:44
ABD'den 'basın özgürlüğü' ikiyüzlülüğü: Türkiye'yi eleştirdi, İsrail'i savundu!

"Dünya Basın Özgürlüğü Günü" sebebiyle dünyanın farklı bölgelerinde görevi esnasında öldürülen gazetecilerden bahseden ABD Dışişleri Bakanlığının, Gazze'de Filistinli gazetecileri öldüren İsrail'den bahsetmemesi dikkat çekti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Malta, Meksika, Slovakya ve Afganistan'da gazetecilerin öldürüldüğüne dikkat çektiği açıklamasında İsrail'den bahsetmedi.

Sözcü, "Malta, Meksika, Rusya ve Slovakya'da ve Afganistan'da BBC muhabirinin öldürülmesiyle ilgili hesap verilmesini ısrarla tavsiye ediyoruz." dedi.

Nauert, bu açıklamasında İsrailli keskin nişancılar tarafından Gazze'deki protesto gösterilerini takip ederken öldürülen Filistinli gazeteciler Yasir Murteca ve Ahmed Ebu Hüseyin'den bahsetmedi.

Sözcüden "İsrail" savunması

İsrail'i neden örnek olarak vermediği sorulduğunda ise Sözcü Nauert, "Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde gazeteciler ölüyor. Bu önemli olmasına rağmen dünyanın her tarafından öldürülen her bir gazeteciden bahsedemeyeceğim." açıklamasını yaptı.

Nauert, "Bahsettiğiniz konuda, hayatlarını kaybedenler için her zaman üzgünüz." ifadesini kullanmakla yetindi.

Sözcü Nauert, "İsrail konusunda şiddetin sona ermesi konusunda daha büyük sorunlar var ve İsrail'in kendisini koruma hakkı olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Nauert ayrıca Myanmar, Küba, Mısır, Türkiye ve Çin örneklerini vererek bu ülkelerde gazetecilerin tutuklandıklarından bahsetti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:44
  1. Dünya Basın Özgürlüğü Günü
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Heather Nauert

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