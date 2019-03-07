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ABD'den Maduro ile iş yapan yabancı bankalara yaptırım kararı

Venezuela'da halkın seçtiği lidere darbe çığırtkanlığı yapan ABD, Maduro ile iş yapan yabancı bankalara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:51
ABD'den Maduro ile iş yapan yabancı bankalara yaptırım kararı

ABD'li üst düzey yönetim yetkilisi, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun para taşıma ve saklama amacıyla yabancı bankalarla iş yapma çabasında olduğunu tespit ettiklerini ve bu bankalara yakın gelecekte yaptırım uygulayarak cezalandırmaya hazır olduklarını belirtti.

"Yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar"

ABD, Ocak ayında Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru cumhrubaşkanı olarak tanıdıktan sonra yaptırımlar getirerek Maduro ve ortaklarının petrol ve diğer gelirlerini kesmişti.

Beyaz Saray dün bankaların Maduro ve ağına yardım eden "gayri meşru işlemler" nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını açıklamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre bu uyarı Maduro'yu yetkilileri, aile üyeleri ve devlete ait kuruluşlarını gelir akışını sağlamanın yollarını bulmaya sevk etti.

"Bankaların adları yakında açıklanacak"

Yetkili, "Paralarını farklı yerlerde saklamaya, farklı yerlere taşımaya çalışıyorlar. Bazı bankalar, özellikle de bazı yabancı bankalar bu işe ortak oluyorlar" dedi.

Yetkili ayrıca, "Bu bankaların bazılarının adlarının yakın gelecekte açıklandığını göreceksiniz. İlerleyen günlerde ve haftalarda bazı bankalara yaptırım uygulayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:51
  1. ABD
  2. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro
  3. yabancı bankalar
  4. Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido
  5. gayri meşru işlemler
  6. Beyaz Saray

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