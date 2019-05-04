0553 313 94 23

ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi- Üç ayrı paket halinde onaylanan satışlar, BAE ile Bahreyn'in Patriot füze sistemleri almasını öngörüyor- Bahreyn ayrıca F-16 uçaklarına ilave silah sistemleri de satın alıyor

04 Mayıs 2019 Cumartesi 02:48
ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e toplam yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı birer mektup gönderen ajans, BAE ve Bahreyn'e toplamda 5 milyar 958 milyon dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

Buna göre, Bahreyn'in, 2 milyar 478 milyon dolar karşılığında Patriot füze sistemleri ile bu sistemlere entegre ekipmanları alması öngörülüyor. Bu paket içerisinde uçakları ve seyir füzelerini vurabilen 36 adet Patriot MIM-104E model güdümlü füze satışının yer aldığı kaydedildi.

Bahreyn'in ayrıca hava filosunda bulundurduğu F-16'larda kullanılmak üzere 750 milyon dolar değerinde ilave silah sistemleri alacağı ifade edildi. Bu paketin içinde ise 32 adet AIM-9X füzesi, 20 adet AGM-84 Block II Harpoon füzesi ve 100 adet de GBU-39 yer alıyor.

BAE'nin ise yine Patriot füze sistemleri ve bu sistemlere entegre ilave ekipmanları 2 milyar 730 milyon dolar karşılığında alması öngörülüyor.

Bahreyn ve BAE için satışı onaylanan silahları, Amerikan Raytheon ve Lockheed Martin firmaları üretiyor.

ABD yönetimi, geçen ay da Suudi Arabistan'a 2.4 milyar dolarlık THAAD (Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi) füzeleri satmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 02:48
  1. ABD
  2. Bahreyn
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Pentagon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışı
    1. ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar..
    2. Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı rahat aldı
    3. Firavun'un sarayında büyüyen Hz. Musa..
    4. Bir kadının Dicle nehrine atlayarak..
    5. İki ayrı noktada çıkan yangında..
    6. Babacan ve Davutoğlu uzlaşsın diye..
    7. Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3..
    8. Yetim Vakfı'ndan Suriyeli çocuklara..
    9. Yıldız Tilbe, Edirne'de konser verdi
    10. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    11. Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz..
    12. Alkollü sürücü aracıyla belediyeye..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı..
    14. Didim’de 20 kaçak göçmen yakalandı
    15. Kuşadası Ticaret Odası heyeti, TOBB..
    16. Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton..
    17. Günel, CHP’li Belediye Başkanları..
    18. Muğla’da Emel Sayın rüzgarı
    19. GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavga: 2..
    20. Brexit'in damga vurduğu seçimde oy..
    21. 2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi..
    22. İş yerini Müslüman'a kiraya vermek..
    23. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Belediye temizlik işçilerinden örnek..
    25. Bakan Pakdemirli’nin mutlu günü:..
    26. Mısır'da bir çarşıda çıkan yangında 51..
    27. Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri..
    28. İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu..
    29. Kahire’de büyük yangın: 51 kişi..
    30. Çankırı'da SOLOTÜRK nefesleri kesti
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    CHP’li Ayvalık Belediyesi 300 milyon TL’lik enkaz bıraktı
    CHP’li Ayvalık Belediyesi 300 milyon TL’lik enkaz bıraktı
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Mehmet Şimşek ile ilgili bomba gelişme! Eski bakan o partiyle geri dönüyor
    Mehmet Şimşek ile ilgili bomba gelişme! Eski bakan o partiyle geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar