ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey Akım-2’ye desteğini çek

Washington'daki Atlantik Konseyi toplantısında konuşan Mitchell, "ABD, Batı Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korurken onlar gidip Rusya'ya enerji bağımlılığını derinleştiremezler ya da Avrupa'yı tehdit eden balistik füze geliştiren İran sayesinde zenginleşemezler. Kuzey Akım-2 gibi projeleri desteklemek, ABD'nin Orta Avrupa'daki müttefikleri için kabul edilemez" dedi.



Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek.