0553 313 94 23

ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey Akım-2’ye desteğini çek

ABD'nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Avrupa ülkelerinin Kuzey Akım-2’ye destek vermesinin kabul edilemez olduğunu belirterek bunun Rusya’ya enerji bağımlılığını derinleştirdiğini savundu.

19 Ekim 2018 Cuma 00:46
ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey Akım-2’ye desteğini çek

Washington'daki Atlantik Konseyi toplantısında konuşan Mitchell, "ABD, Batı Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korurken onlar gidip Rusya'ya enerji bağımlılığını derinleştiremezler ya da Avrupa'yı tehdit eden balistik füze geliştiren İran sayesinde zenginleşemezler. Kuzey Akım-2 gibi projeleri desteklemek, ABD'nin Orta Avrupa'daki müttefikleri için kabul edilemez" dedi.

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 00:46
  1. Kuzey Akımı 2 projesi
  2. Rusya
  3. Almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de bir haftadır 50 vekil toplanamıyor! "Beceriksizlik"
    1. KKTC'de bir haftadır 50 vekil..
    2. İzmir'deki kazaya ilişkin soruşturmada..
    3. Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu:..
    4. ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey..
    5. Üzerinden çıkan mektup şoke etti:..
    6. Akıncı ile Anastasiadis bir araya..
    7. Macron'dan Kaşıkçı açıklaması!
    8. Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu..
    9. Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!
    10. Flaş iddia: ABD, Deyrizor'da sivilleri..
    11. Hamas'tan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'..
    12. Pompeo: Erdoğan sonucunu açıklayacak
    13. İtalyan Büyükelçi Luigi Mattiolo:..
    14. Babasının yıllar önce sattığı..
    15. Kassam Tugayları'ndan videolu uyarı:..
    16. Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den..
    17. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    18. B12 vitamini yüksekliği ne gibi..
    19. Suç makinesi Budist rahibe verilen..
    20. Hafıza güçlendirmek için bazı tavsiyeler
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor